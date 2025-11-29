Começa este domingo o tempo de espera e de preparação para o Natal

Inicia-se este domingo, 30 de Novembro, quatro semanas antes do Natal, o tempo do Advento.

Na rubrica 'Explicador' de hoje, conheça o que é, em que consiste e qual o significado espiritual e cultural deste período que termina a 24 de Dezembro, na Véspera de Natal.

O que é o Advento?

De acordo com a tradição da Igreja Católica, o Advento corresponde ao tempo de espera, vigilância e preparação para o nascimento de Jesus Cristo. Este momento marca também o início de um novo Ano Litúrgico, sendo considerado um dos períodos mais ricos em simbolismo e espiritualidade.

É também por estes dias que se começa a preparar a ‘Festa’. Montam-se as lapinhas e as árvores de Natal, as decorações começam a ocupar casas e ruas, com a atmosfera festiva a envolver progressivamente as comunidades.

O simbolismo da Coroa do Advento

O Advento começa no quarto domingo antes do Natal. Nesse dia, as igrejas acendem a Coroa do Advento, que permanecerá junto ao altar até à noite de Natal.

A coroa, tradicionalmente circular, simboliza a eternidade e a aliança entre Deus e a humanidade, não tendo início nem fim. É composta por quatro velas, acesas progressivamente ao longo das quatro semanas. Cada vela representa um tema espiritual, nomeadamente esperança, amor, alegria e paz.

A escolha das cores das velas pode variar entre paróquias, mas é comum encontrarem-se velas verdes, vermelhas, roxas e brancas, cada uma com o seu próprio simbolismo cristão.

Mudanças na liturgia

O Advento traz consigo alterações específicas na liturgia. É introduzida uma oração própria deste tempo e é retirado o 'Glória', que permanece em silêncio até à noite de Natal, quando regressa solenemente com o cântico 'Glória a Deus nas alturas', à excepção da solenidade da Imaculada Conceição de Maria, celebrada a 8 de Dezembro.

Além disso, os textos bíblicos e cânticos deste período enfatizam a esperança, a conversão, a preparação interior e a expectativa pela vinda de Cristo, tanto o seu nascimento histórico como a sua vinda espiritual e futura.

As tradicionais Missas do Parto

A partir de 15 de Dezembro, iniciam-se as tradicionais Missas do Parto na Madeira, que são celebrações matinais dedicadas à Virgem Maria, que preparam os fiéis para o nascimento de Jesus. As novenas intensificam o ritmo litúrgico e comunitário, sendo que o número de missas varia conforme cada paróquia.

Quando termina o Advento?

O Advento é um período de quatro semanas de preparação para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. A sua duração e término têm um significado teológico e simbólico, chegando ao fim a 24 de Dezembro, ou seja, na Véspera de Natal.

Assim que começa a Missa da Noite de Natal, a Missa do Galo, inicia-se oficialmente o tempo litúrgico do Natal e o Advento chega ao fim.

No Advento, os temas são esperança, vigilância e conversão. Com o início da celebração do Natal, a liturgia muda para um tempo de alegria e celebração do mistério da Encarnação.

Origem da palavra 'Advento'

A palavra 'advento' vem do latim 'adventum', que significa 'chegada'. No contexto cristão, refere-se à chegada de Jesus ao mundo e à expectativa da sua presença entre os homens.