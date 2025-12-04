PSD acusa PS de querer passar por cima do GR num acto de "desespero"

A deputada do PSD Cláudia Perestrelo acusou esta quinta-feira, 4 de Dezembro, o PS Madeira de querer passar por cima do Governo Regional.

Em causa está a alega discussão "antecipada de especialidade" de uma proposta com vista a corrigir "injustiças" para com os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica que terá sido também apresentada pelo Executivo Madeirense, apesar de uns dias depois.

A deputada social-democrata classificou a proposta do PS como uma "acção de desespero político porque utiliza os anseios legítimos de uma classe de profissionais para se afirmar no panorama político regional, um partido que deixou de ser líder da oposição para ser bengala ou noiva abandonada".

Cláudia Perestrelo defendeu que, sendo uma matéria com esta importância, "deveria ter uma discussão conjunta neste parlamento", ao invés "da discussão antecipada de especialidade".

A parlamentar acusou o PS de apresentar a proposta "aldrabando e passando por cima de todas aquelas que são as técnicas de discussão própria dos diplomas do Parlamento".

Sobre a defesa dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, a social-democrata recordou que o Governo Regional apresentou em Dezembro de 2024 uma proposta de revisão da carreira da classe profissional, que com a queda do Executivo não chegou a lograr.

"Utilizar os anseios dos profissionais e usar esta discussão extemporânea não é correcto, é desonesto e é até um atropelo aos anseios dos profissionais", acusou.