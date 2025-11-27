PS-Madeira lamenta manutenção do pagamento antecipado total nas passagens aéreas

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Emanuel Câmara, lamentou esta quinta-feira que os madeirenses tenham de continuar a adiantar o valor total das passagens nas viagens aéreas entre a Madeira e o continente, para depois serem reembolsados.

O pagamento directo apenas dos 79 euros (59 no caso dos estudantes) era uma das propostas de alteração do PS ao Orçamento do Estado, mas foi recusada, inclusive com os votos dos deputados eleitos pelo PSD-Madeira.

Apesar de o Governo ter anunciado que, a partir de Janeiro, entrará em vigor uma nova plataforma electrónica relativa ao subsídio de mobilidade, Emanuel Câmara considera que esta não é a solução adequada. "A montanha pariu um rato", afirma o deputado socialista, acrescentando que as expectativas dos madeirenses e porto-santenses foram defraudadas.

Foram também chumbadas as propostas do PS para o financiamento do transporte marítimo regular de passageiros via ferry entre a Madeira e o continente e da garantia das obrigações de serviço público de transporte aéreo de carga para as Regiões Autónomas.

O parlamentar destacou a aprovação da prorrogação da vigência do regime da Zona Franca da Madeira até 2033, embora tenha salientado que este tema tem sido também uma bandeira socialista.

Entre as propostas que o PS conseguiu ver aprovadas estão a reabilitação do edifício do antigo Centro Educativo da Madeira e a sua cedência à Região, e o estudo multissectorial sobre as novas substâncias psicoactivas nas Regiões Autónomas.