Terramoto de magnitude 7,0 atinge região remota na fronteira entre Alasca e Canadá

Um terramoto de magnitude 7,0 atingiu hoje uma área remota perto da fronteira entre o Alasca e o território canadiano de Yukon, sem alerta de tsunami nem relato de danos ou feridos, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o serviço norte-americano, o terramoto ocorreu a cerca de 370 quilómetros a noroeste de Juneau, no Alasca, e a 250 quilómetros a oeste de Whitehorse, em Yukon.

Em Whitehorse, a sargento Calista MacLeod, da Polícia Montada Real Canadiana, disse que o destacamento recebeu duas chamadas para o número de emergência sobre o terramoto.

"Foi definitivamente sentido", disse Calista MacLeod, apontando que "há muitas pessoas nas redes sociais, as pessoas sentiram-no" e acrescentando que não houve relatos de danos ou feridos.

O terramoto também ocorreu a cerca de 56 milhas (91 quilómetros) de Yakutat, no Alasca, que segundo o USGS tem uma população de 662 habitantes.

Ocorreu a uma profundidade de cerca de seis milhas (10 quilómetros) e foi seguido por vários tremores secundários menores.