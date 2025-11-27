Terramoto de magnitude 6,0 abala região de Anchorage no estado americano do Alasca

Um sismo de magnitude 6,0 abalou hoje de manhã a área metropolitana de Anchorage, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS).

O tremor de terra ocorreu por volta das 08:11, hora local, a uma profundidade de 69 quilómetros (43 milhas), segundo o USGS.

O epicentro situou-se a 12 quilómetros (7 milhas) a oeste e noroeste de Susitna, Alasca, uma área a cerca de 108 quilómetros (67 milhas) a noroeste da cidade e não houve relatos, para já, de danos significativos. E também não é esperado um tsunami, informou o Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA.

O Alasca é o estado mais sujeito a terramotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais ativas em termos sísmicos do mundo, de acordo com o USGS. O estado tem registado quase anualmente um terramoto de magnitude 7.

O tremor de terra de hoje foi o maior a atingir a região centro e sul do Alasca desde 2021, reportou a televisão KTUU.