PSD-Madeira protesta contra suspensão de voos da TAP para a Venezuela

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira apresentou hoje, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de protesto contra a decisão das autoridades venezuelanas, avalizada pelo regime de Nicolás Maduro, de revogar a autorização de operação da TAP nas ligações entre Portugal e a Venezuela.

O PSD-M considera que esta medida, "ofensiva, politizada e totalmente desproporcionada, representa um acto de retaliação à margem das regras fundamentais da aviação civil internacional e atinge de forma directa a vasta comunidade portuguesa e madeirense residente na Venezuela".

Ao isolar-se politicamente, a Venezuela arrasta consigo as nossas comunidades, condenando-as a um isolamento forçado que interrompe injustamente ligações vitais à vida familiar, económica e social. Num gesto que traduz o padrão autoritário e imprevisível do regime de Nicolás Maduro, esta decisão confirma a sua incapacidade para respeitar compromissos internacionais, dialogar com responsabilidade e proteger as comunidades que, durante décadas, contribuíram para o desenvolvimento do país. Grupo parlamentar do PSD-Madeira

O Grupo Parlamentar recorda que a TAP suspendeu os voos após alertas credíveis de falta de segurança no espaço aéreo venezuelano, tendo o Estado Português e a companhia atuado com responsabilidade exemplar. Neste contexto, o PSD-Madeira saúda e reconhece o esforço firme e contínuo que o actual Governo da República tem desenvolvido, quer na defesa da segurança dos passageiros, quer na mobilização de todos os instrumentos diplomáticos para restabelecer as ligações aéreas e proteger a toda a diáspora.

"Perante uma decisão que constitui um grave retrocesso e uma injustiça para milhares de famílias", o Grupo Parlamentar do PSD-Madeira reafirma a sua total solidariedade com a comunidade madeirense na Venezuela e apela à manutenção e reforço da acção diplomática portuguesa, de modo a garantir o mais rápido restabelecimento das rotas e a salvaguarda plena dos direitos dos nossos cidadãos.

"O Grupo Parlamentar PSD-M reafirma, por isso, o seu mais profundo repúdio por esta decisão arbitrária, e expressa, de forma clara e inequívoca, o seu firme protesto perante um acto que fere a dignidade das nossas comunidades e afronta os princípios que devem reger as relações entre Estados", finaliza.