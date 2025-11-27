Feriado de 1 de Dezembro motiva alterações na recolha de lixo na Madeira

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informou, esta quinta-feira, através de comunicado, que se registarão algumas alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM, devido ao feriado do dia 1 de Dezembro de 2025.

RECOLHA DE RESÍDUOS:

Machico:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à segunda-feira (1 de Dezembro), será efectuada no próprio dia, com início às 8 horas, excepto o centro da freguesia do Porto da Cruz que será efetuado na terça-feira (2 de Dezembro).

· A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à segunda-feira (1 de Dezembro), será adiada para terça-feira (2 de Dezembro), com início às 9 horas.

Santana:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à segunda-feira (1 de Dezembro), será adiada para terça-feira (2 de Dezembro). Por sua vez, a recolha de resíduos indiferenciados habitual à terça-feira (2 de Dezembro), será adida para quarta-feira (3 de Dezembro), com início às 9 horas.

A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à segunda-feira (1 de Dezembro), será adida para quarta-feira (3 de Dezembro), com início às 9 horas.

Porto Santo:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à segunda-feira (1 de Dezembro), será efectuada no próprio dia, com início às 7 horas.

Recepção de resíduos

Relativamente à recepção de resíduos, no feriado do dia 1 de Dezembro, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas recepcionará resíduos para a incineração e resíduos verdes das 8 horas às 15h30, mediante solicitação prévia.

Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.