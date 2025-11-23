Sem-abrigo a cozinhar provoca falso alerta de incêndio na Rua Bela de Santiago
Um alegado incêndio numa casa devoluta na Rua Bela de Santiago, no Funchal, mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses, mas revelou-se afinal um falso alarme provocado por um sem-abrigo que se encontrava a cozinhar no interior do imóvel abandonado.
O alerta foi dado para uma possível ignição dentro da estrutura, levando ao empenho de cinco bombeiros e de uma viatura pesada. À chegada, a equipa encontrou fumo visível, o que inicialmente confirmou a suspeita de incêndio.
Contudo, após verificação, constatou-se que não existia qualquer foco ativo, tratando-se apenas de fogo usado para preparar uma refeição. O sem-abrigo encontrava-se sozinho no interior e não registou qualquer ferimento.
A corporação acabou por ventilar o espaço, garantir a ausência de risco e reportar a situação às autoridades competentes, uma vez que o uso de chamas em edifícios devolutos representa perigo acrescido, sobretudo em zonas residenciais.
O incidente terminou rapidamente, sem danos materiais e sem necessidade de outros meios de socorro.
