Despiste de motociclo na Calheta faz um ferido
Um despiste de motociclo na Estrada Simão Gonçalves Câmara, na Calheta, provocou esta manhã um ferido .
O sinistro aconteceu ainda antes das 10 horas, de acordo com informações recolhidas. Para o local foram mobilizados os Bombeiros da Calheta, com duas viaturas e cinco operacionais, bem como a PSP.
A vítima com cerca de 40 anos recebeu assistência no local, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos e a necessidade de transporte hospitalar. As causas do despiste estão por apurar.
