Congestionamento 'ligeiro' no sítio do costume

São, para já cerca de 3 km de extensão o congestionamento na via rápida, causado pelo trânsito intenso na zona da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Nesta manhã de sexta-feira, habitualmente mais calma em termos de volume de trânsito, efectivamente há outros pontos de maior intensidade, mas sem congestionamentos.

Foto Google Maps

Ainda assim, importa salientar que os sinais móveis do Google Maps dão conta de um acidente (ou quiçá avaria) na zona da Cancela já referida, mas oficialmente é mesmo apenas tráfego intenso.