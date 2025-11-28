Associação Sem Limites assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com acção de sensibilização

A Associação Sem Limites vai assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no próximo dia 3 de Dezembro, com uma acção de sensibilização que irá decorrer, ao longo do dia, em vários centros comerciais da Região.

A acção realiza-se, entre as 9 e as 20 horas, nos centros comerciais Plaza Madeira, Fórum Madeira e Madeira Shopping.

A iniciativa tem como principal objectivo promover a inclusão, a consciencialização e o respeito pelos direitos das pessoas com deficiência. Durante a acção, o público terá oportunidade de entrar em contacto directo com a comunidade, partilhando informação, testemunhos e experiências que valorizam a diversidade humana.

Além disso, a Associação pretende alertar para o aumento de comportamentos irresponsáveis, como o uso indevido de lugares de estacionamento reservados a pessoas com deficiência e a utilização inadequada do respectivo dístico, mesmo na presença das próprias pessoas com deficiência nos veículos. A acção visa reforçar a necessidade de cumprimento rigoroso da legislação e incentivar a responsabilização de todos os cidadãos.

A Associação Sem Limites destaca o seu empenho em defender os direitos das pessoas com deficiência, intervindo junto de instituições públicas e privadas responsáveis pela fiscalização e promoção de boas práticas.