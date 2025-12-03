Associação Womaniza-te dinamiza evento 'Ecos de Igualdade'

A Associação Juvenil 'Womaniza-te' irá dinamizar o evento 'Ecos de Igualdade: Vozes e Traços contra a Violência', nesta próxima sexta-feira, a partir das 19h00 no Ilhéu, em Câmara de Lobos.

"Esta iniciativa está inserida nas atividades dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e consiste na visualização de dois curtos documentários, realizados por um dos voluntários e vice-presidente da Associação, Filipe Silva", informa em nota de imprensa.

"Os documentários com cerca de 20 metros cada retratam Traços de 4 mulheres diferentes, abordando as dicotomias entre rotinas de vida urbanas e rurais nos dias de hoje, uma realidade existente ainda na Região", acrescenta.

"O documentários 'Vozes' é o mais recente projeto desta Associação, que vem desmistificar a masculinidade e dar voz a três homens que falam sobre si, sem tabus", explica ainda a Associação. "Será ainda possível visualizar o vídeo da peça de teatro imagem, da autoria de Hugo Andrade, intitulada 'Retratu', uma parceria com a Associação Olho.Te".

Este evento contará ainda "com momento de lanche e convívio, assim como debate sobre estas temáticas", numa "parceria e colaboração do Teatro Metaphora e com o apoio da Direção Regional de Juventude".

É aberto, gratuito, sendo apenas solicitada a inscrição prévia pelo e-mail: [email protected].