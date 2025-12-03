EUA alertam para presença do Irão e Hezbollah na América Latina

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, apontou hoje a presença do Irão e do Hezbollah na América Latina, em particular na Venezuela, considerando-a um perigo para a segurança nacional dos EUA.

Rubio acusou o "regime venezuelano" de gerar instabilidade regional e de permitir o estabelecimento no país de estruturas associadas ao regime de Teerão e à Guarda Revolucionária iraniana.

"Quase oito milhões de venezuelanos fugiram para países vizinhos como resultado das atividades do regime", disse Rubio, em declarações à cadeia televisiva Fox News, acrescentando que a presença iraniana na Venezuela "não está a ser suficientemente discutida".

O chefe da diplomacia norte-americana acusou ainda o Irão de demonstrar "clara hostilidade" em relação aos Estados Unidos e criticou o facto de as autoridades iranianas terem hasteado a sua bandeira em solo venezuelano.

Rubio disse que o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "se sente ameaçado pela presença dos EUA na região" por alegadamente estar envolvido no tráfico de droga, citando acusações emitidas por um tribunal de Nova Iorque.

As declarações surgem num contexto de aumento das operações militares norte-americanas no Mar das Caraíbas, onde Washington realizou múltiplos ataques contra embarcações suspeitas de narcotráfico, ações criticadas por vários governos e organizações internacionais.

O Governo venezuelano alega que estas operações fazem parte de uma tentativa dos EUA para "derrubar o regime", enquanto Venezuela e Irão continuam sob pesadas sanções impostas por Washington.