Irão não vai participar no sorteio do Mundial de Futebol em Washington

O Irão anunciou hoje que não vai participar no sorteio do Campeonato do Mundo de Futebol 2026, que se vai realizar em Washington, depois de os Estados Unidos terem negado vistos a membros da delegação iraniana.

O sorteio vai realizar-se a 05 de dezembro na capital dos Estados Unidos.

Hoje, a Federação Iraniana de Futebol disse que informou a FIFA que as decisões tomadas pelos Estados Unidos "não têm qualquer relação com o desporto" e que, por isso, os membros da comitiva iraniana não vão participar no sorteio do Campeonato do Mundo.

O anúncio da federação foi divulgado através da televisão oficial de Teerão.

Os jornais iranianos publicaram nos últimos dias notícias sobre a decisão dos Estados Unidos negaram o visto de entrada ao presidente da Federação Iraniana de Futebol.