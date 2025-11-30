Associação Cultural Proeza Altruista em formação Erasmus+ na Turquia

A Associação Cultural Proeza Altruista, com sede no Madeira, proporcionou a cinco dos seus colaboradores a oportunidade de realizar uma formação internacional na Pixie Academy, em Dalaman, Turquia. Esta foi uma iniciativa inserida no programa Erasmus+ de Educação de Adultos, financiado pela União Europeia.

A formação decorreu entre os dias 16 a 22 de Novembro, num total de 7 dias de formação intensiva, no âmbito do projecto 'Proeza melhora a saúde mental'.

Segundo nota à imprensa, esta mobilidade teve como principal objectivo "desenvolver competências nos participantes na área da saúde mental e da resiliência, dotando-os de ferramentas práticas para melhor compreender, gerir e promover o bem-estar psicológico, tanto em contexto pessoal como comunitário. Ao longo da formação, foram trabalhados temas como gestão do stress, prevenção do burnout, autoconhecimento, empatia, comunicação positiva e estratégias de apoio emocional, sempre com enfoque na realidade da educação de adultos".

Agora, estes formandos vão colocar em prática os seus conhecimentos, desenvolvendo acções de formação dirigidas à população em geral. O objectivo é "capacitar a comunidade para reconhecer sinais de mal-estar emocional, desenvolver estratégias de auto-cuidado e fortalecer a resiliência individual e colectiva, contribuindo assim para uma sociedade mais informada, solidária e emocionalmente saudável".

O projecto 'Proeza melhora a saúde mental' reforça o compromisso da Associação Cultural Proeza Altruista com a promoção da saúde mental, a inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, valorizando o impacto local de experiências de formação internacional.