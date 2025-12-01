A tradição da Alvorada voltou a cumprir-se em Santa Cruz, neste 1 de Dezembro, dia da Restauração da Independência Portuguesa. Centenas de pessoas estiveram, bem cedo, no centro da cidade, para assistir à programação.

A Banda Municipal de Santa Cruz começou a arruada quando eram 5h30, seguindo para a Câmara Municipal de Santa Cruz, onde decorreu, pelas 6h15, a encenação histórica, protagonizada pelo Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha, juntamente com a Casa do Povo de Santa Cruz.

A banda municipal, acompanhada pelas entidades oficiais e muitos populares passou por vários pontos da cidade, incluindo o quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.