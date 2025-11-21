Verificações do Rally Madeira Legend em curso

Ao longo desta manhã, e até às 15 horas, realizam-se, na Praça CR7, as verificações administrativas e técnicas iniciais do Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira que esta tarde vai para a estrada.

Estas verificações foram ocasião escolhida por muitos adeptos da modalidade e público em geral para, bem pela fresca, terem um primeiro contacto com as viaturas de antologia que, ao longo de dois dias, trarão aos menos jovens recordações de um passado glorioso dos ralis assim como permitirão aos mais jovens travar conhecimento com as máquinas que, há algumas décadas, faziam as delícias de uma população devotada a este desporto.

Nas verificações administrativas são controlados todos os documentos dos participantes e suas viaturas e, nas verificações técnicas iniciais, a conformidade com as fichas de homologação e o respeito pelas normas de segurança.