SANAS regista quatro missões em Novembro
Este ano são já 58 activações, com seis vítimas críticas assistidas e duas fatalidades
O SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar – registou em Novembro quatro activações para Missões de Busca e Salvamento, com um total de quatro pessoas auxiliadas e uma fatalidade. As operações somaram 6,6 horas e 54,6 milhas náuticas navegadas.
No total do ano de 2025, o SANAS Madeira contabilizou 58 activações, com seis vítimas críticas assistidas, duas fatalidades, 85,6 horas de operação e 644 milhas náuticas percorridas.
O rápido empenhamento e sucesso destas missões deveu-se à prontidão das tripulações nas Estações Salva-Vidas de Porto Moniz e Santa Cruz, bem como no Centro de Comando, Comunicação e Controlo da associação.
