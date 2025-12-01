SANAS regista quatro missões em Novembro

O SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar – registou em Novembro quatro activações para Missões de Busca e Salvamento, com um total de quatro pessoas auxiliadas e uma fatalidade. As operações somaram 6,6 horas e 54,6 milhas náuticas navegadas.

No total do ano de 2025, o SANAS Madeira contabilizou 58 activações, com seis vítimas críticas assistidas, duas fatalidades, 85,6 horas de operação e 644 milhas náuticas percorridas.

O rápido empenhamento e sucesso destas missões deveu-se à prontidão das tripulações nas Estações Salva-Vidas de Porto Moniz e Santa Cruz, bem como no Centro de Comando, Comunicação e Controlo da associação.