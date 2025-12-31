Imaculado entra em 2026 com orçamento aprovado

A Assembleia de Freguesia do Imaculado Coração de Maria reuniu-se, na noite desta terça-feira, 30 de Dezembro, em sessão ordinária, sob a presidência de Marsílio Aguiar, e aprovou, sem qualquer voto contra, o Orçamento da Freguesia para o ano de 2026.

Em nota emitida, o presidente da instituição, Pedro Araújo, estaca que o orçamento proposto pelo executivo da Junta mereceu os votos favoráveis dos membros da Coligação Funchal Sempre Melhor, do Chega e do JPP, verificando-se a abstenção dos dois membros da bancada do Partido Socialista.

Sem indicar valores concretos, o responsável explica que, antes da apreciação e votação dos documentos previsionais, os membros da Assembleia analisaram a informação escrita relativa ao período compreendido entre 16 de Agosto e 15 de Dezembro, em que Pedro Araújo apresentou um relatório que sintetizou a actividade desenvolvida, os projectos em curso, as iniciativas realizadas no plano social, cultural, educativo e associativo, bem como o acompanhamento das respostas de proximidade.

No debate que antecedeu a votação do orçamento, "foi sublinhada a coerência entre a execução orçamental no exercício em curso e as opções estratégicas definidas para o ano de 2026", o primeiro deste segundo mandato sob a liderança de Pedro Araújo.

Na sua intervenção, o presidente da junta argumentou que o orçamento reflecte "uma gestão prudente mas ambiciosa, com respostas em áreas como a acção social, o apoio ao associativismo, a educação, a manutenção do espaço público e os serviços de proximidade".

Com a aprovação do orçamento, a Freguesia do Imaculado Coração de Maria entra em 2026 com um instrumento de planeamento validado democraticamente, que "articula responsabilidade financeira com visão de futuro".

No final, o presidente da junta reafirmou o compromisso do seu executivo com "uma governação próxima, participada e orientada para a melhoria contínua da qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento sustentável da comunidade".