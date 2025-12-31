Brasileiro Roberto Carlos operado devido a problema cardíaco

O antigo futebolista Roberto Carlos foi operado devido a um problema cardíaco e está internado numa unidade de saúde de São Paulo, no Brasil, onde se encontrava de férias.

Segundo a agência espanhola EFE, o antigo lateral esquerdo da seleção brasileira e do Real Madrid foi submetido a exames devido a um problema numa perna, tendo sido detetado uma anomalia no funcionamento do coração, o que motivou uma rápida intervenção.

Roberto Carlos, atualmente embaixador do Real Madrid, está fora de perigo, mas permanecerá em observação durante pelo menos as próximas 48 horas para verificar se a sua evolução é positiva.

Considerado um dos melhores laterais esquerdos da história, Roberto Carlos, de 52 anos, foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. No Real Madrid, clube onde esteve durante 11 temporadas, conquistou diversos títulos, entre eles três Ligas dos Campeões e quatro ligas espanholas.