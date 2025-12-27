Jair Bolsonaro novamente operado, desta vez para tratar crise de soluços

O ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro, que cumpre 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi operado novamente, para tratar uma crise de soluços, dois dias depois de ter sido operado a uma hérnia.

A informação foi hoje transmitida pela sua mulher, Michelle, que, na rede social Instagram, disse que a operação se destinou a "fazer um bloqueio do nervo frénico", que controla o diafragma, uma vez que o marido tinha soluços diários há nove meses.

No dia de Natal, Bolsonaro foi operado a uma hérnia inguinal, tendo os médicos ajustado a sua medicação para os soluços e o refluxo gastroesofágico.

Contudo, na noite de sexta-feira, o ex-chefe de Estado brasileiro teve uma forte crise de soluços.

O antigo Presidente brasileiro, de 70 anos, passou por várias cirurgias para tratar problemas abdominais, hérnias e obstruções intestinais desde que foi apunhalado na barriga em 2018, quando era candidato presidencial.

Jair Bolsonaro está preso num estabelecimento prisional desde novembro, depois de danificar a pulseira eletrónica que o mantinha sob prisão domiciliária desde agosto.

Em setembro, o tribunal supremo considerou-o culpado do crime de conspiração para se manter no poder depois de perder as eleições em 2022 para o candidato Lula da Silva.

Bolsonaro reclama inocência e alega estar a ser perseguido pelo tribunal.

Assim que tiver alta do hospital, Bolsonaro terá de regressar ao quarto equipado com frigorífico, ar condicionado e televisão onde cumpre pena, num edifício da Polícia Federal em Brasília.