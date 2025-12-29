Jair Bolsonaro novamente operado para travar crise de soluços

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a cumprir 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, vai ser novamente operado esta segunda-feira para travar a crise de soluços que o levou à cirurgia no sábado.

Esta segunda-feira, a cirurgia prevista será para bloquear o lado esquerdo do nervo frénico, que controla o diafragma, já que no sábado foi o lado direito.

De acordo com os médicos, Bolsonaro esteve hoje estável e sem soluços.

Contudo, na noite de sábado sofreu de novo uma crise de soluços, acompanhada de aumento da tensão arterial.

Inicialmente, os médicos tentaram acabar com a crise de soluços, de que Bolsonaro padece há nove meses, sem recurso a cirurgias, mas um forte episódio na sexta-feira levou-os a optar por realizar no sábado uma primeira intervenção, que ocorreu dois dias depois de o ex-Presidente ter sido operado a uma hérnia inguinal.

Aparentemente, a crise de soluços do antigo Presidente do Brasil está associada ao esfaqueamento que sofreu na barriga durante a campanha eleitoral de 2018.

O líder de extrema-direita terá de continuar com fisioterapia, depois de ter sido operado à hérnia, com medicação para prevenir uma trombose venosa e cuidados médicos gerais.

Jair Bolsonaro, que cumpre pena numa cela da sede da Polícia Federal, em Brasília, entrou na quarta-feira num hospital privado da capital brasileira para ser operado e espera-se que fique internado pelo menos durante uma semana.

O antigo chefe de Estado foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma conspiração para tentar manter-se no poder depois de ter perdido as eleições de 2022 para Lula da Silva.

Bolsonaro está impedido de disputar eleições até 2060.