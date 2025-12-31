Governo Regional mantém fogo à meia-noite, mas ajusta animação

O Governo Regional da Madeira confirma, hoje, a manutenção do tradicional fogo-de-artifício da Passagem de Ano, que será lançado à meia-noite do dia 31 de Dezembro.

Em comunicado remetido às redacções, o executivo explica que a decisão surge "após uma avaliação contínua e rigorosa da evolução das previsões meteorológicas disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)".

"As previsões apontam para a manutenção do aviso laranja, com ligeiras melhorias que, contudo, não alteram, para já, o nível dos avisos em vigor. Neste enquadramento, e considerando que a ocorrência do aviso laranja está prevista apenas a partir das 03h00, o Governo Regional entende que não se justifica a alteração do espetáculo pirotécnico", indica a mesma nota, reiterando a informação transmitida ontem por Miguel Albuquerque.

Fogo-de-artifício previsto para as 24h Governo Regional mantém horário habitual do espectáculo pirotécnico

A salvaguarda da população residente, dos visitantes e dos bens mantém-se como prioridade absoluta do executivo, razão pela qual foram ajustadas algumas componentes da animação associada às celebrações Governo Regional da Madeira

Assim, a animação prevista para a Praça do Povo será antecipada, com a actuação do DJ agendada para as 22h30, sendo cancelado o espectáculo “Tina Turner Show”.

O Mercado de Natal, localizado na Placa Central da Avenida Arriaga, encerrará às 01h00, tal como toda a animação da Praça do Povo.

Na sequência das previsões de mau tempo, a Câmara Municipal do Funchal já antecipou para as 20 horas, o espectáculo no Parque de Santa Catarina:

Espectáculo no Parque de Santa Catarina antecipado para as 20 horas A Câmara Municipal do Funchal informa, através de uma nota enviada às redacções, que o espectáculo, de entrada livre, programado para hoje no Parque de Santa Catarina, no âmbito da passagem de ano, será antecipado devido aos avisos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) para mau tempo, mormente, precipitação e vento resultantes da depressão Francis.

Há também alterações no programa de animação para o Porto Santo:

Depressão Francis altera programação do Ano Novo no Porto Santo A Câmara Municipal do Porto Santo anunciou alterações na programação das festividades de Fim de Ano, na sequência de avisos meteorológicos do IPMA e recomendações da Protecção Civil Municipal.

Face às condições meteorológicas previstas para a madrugada, o Governo Regional recomenda que, "após o lançamento do fogo-de-artifício, as pessoas regressem às suas casas, unidades hoteleiras ou outros locais seguros, evitando a permanência em zonas expostas e deslocações desnecessárias durante a noite".

Paralelamente, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que, devido ao aviso meteorológico emitido para a Região Autónoma da Madeira, todos os percursos pedestres classificados estarão encerrados no dia 1 de Janeiro de 2026 até às 12 horas, recomendando-se "o cumprimento rigoroso das orientações das autoridades de Proteção Civil e a adopção de comportamentos responsáveis".

O Governo Regional da Madeira assegura ainda que "continuará a acompanhar de forma permanente a evolução das condições meteorológicas, em estreita articulação com a Proteção Civil, forças de segurança e demais entidades envolvidas", comprometendo-se a actualizar a informação "sempre que tal se revele necessário", com o objectivo de "garantir uma Passagem de Ano segura, responsável e compatível com as circunstâncias existentes na Região Autónoma da Madeira".