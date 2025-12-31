Espectáculo no Parque de Santa Catarina antecipado para as 20 horas
A Câmara Municipal do Funchal informa, através de uma nota enviada às redacções, que o espectáculo, de entrada livre, programado para hoje no Parque de Santa Catarina, no âmbito da passagem de ano, será antecipado devido aos avisos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) para mau tempo, mormente, precipitação e vento resultantes da depressão Francis.
Deste modo, o espectáculo irá começar às 20 horas com a banda madeirense Akoustic Junkies, seguindo-se a actuação do DJ Bibox, às 21 horas até à hora do fogo de artifício.
