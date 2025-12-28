Navios porta-contentores para abastecer a Madeira chegam segunda-feira

Os navios porta-contentores que transportam mercadorias para abastecer a Região devem chegar à Madeira esta segunda-feira. Está assim garantido o abastecimento de produtos, após o 'caos' vivido no porto de Leixões, que deixou centenas de contentores parados. A informação é avançada ao DIÁRIO pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

De acordo com o governante, o 'Atlântico' deverá chegar ao porto do Caniçal ainda antes das 7 horas e o 'Monte da Guia' deverá fazê-lo por volta das 17 horas. Após atracar, seguem-se operações de descarga por parte da APRAM, armadores, operador portuário e consequente entrega de mercadorias aos transitários e cadeias de distribuição para fazer chegar produtos às empresas e às famílias.

Foi na manhã do dia de Natal que tanto Miguel Albuquerque, como José Manuel Rodrigues, pediram a intervenção do primeiro-ministro, no sentido de ser encontrada uma solução para acelerar o despacho da carga para a Região, uma vez que se apresentava risco de "ruptura nas cadeias de abastecimento".

"Dos Ministérios das Finanças e das Infraestruturas e da Habitação ficou a garantia de que a Alfândega do porto de Leixões abrirá amanhã, para dar andamento à entrada e ao despacho da mercadoria que precisa de ser embarcada", dava conta uma nota enviada pelo gabinete de José Manuel Rodrigues à comunicação social na noite de 25 de Dezembro.

O 'caos' no porto de Leixões deveu-se à implementação do novo Sistema Integrado dos Meios de Transporte e das Mercadorias (SiMTeM), decorrente de uma decisão da Comissão Europeia, de Dezembro de 2019.