Fogo-de-artifício lançado a partir do mar pela primeira vez na Madeira em 1999

Foi há precisamente 26 anos que, pela primeira vez na Madeira, o fogo-de-artifício do Fim-do-Ano contou com postos de lançamento a partir do mar. No total, foram oito os postos que foram colocados na baía funchalense.

Nesse ano, a empresa responsável pelo espectáculo pirotécnico era a Luso-Pirotecnia. Esta inovação acolheu a receptividade das entidades envolvidas, nomeadamente da Capitania do Porto do Funchal. No dia 30 de Dezembro apenas faltavam acertar alguns pormenores em relação à colocação dos postos, mas esta era já uma inovação prevista no caderno de encargos.

De referir que o lançamento de fogo a partir do mar estava sujeito a adaptar-se às condições atmosféricas.

Questionado pelo DIÁRIO sobre se estes postos não poderiam dificultar a visibilidade de quem assiste nos navios de cruzeiro, Melo Rodrigues rejeitava essa ideia e até admitia que tal permitiria ver ainda melhor o espectáculo