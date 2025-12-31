Mota furtada no Funchal

Uma mota da marca Honda PCX 125, de cor branco pérola, com a matrícula BH-77-OD, foi furtada na última madrugada, 31 de Dezembro, no Funchal.

De acordo com o proprietário, o motociclo é idêntico ao da fotografia e encontrava-se no interior da garagem de um apartamento em São Martinho.

O proprietário pede a quem tenha alguma informação sobre o sucedido para contactar o seguinte número 927394540 ou a Polícia de Segurança Pública que já foi informada.