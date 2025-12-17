Dois feridos em mais uma colisão de mota e carro no Funchal
Um carro e uma moto colidiram, esta manhã, na Rua do Til, no Funchal, provocando dois feridos.
Os dois ocupantes da motorizada, um homem e uma melhor, ambos com 47 anos, ficaram com suspeitas de fratura numa das pernas, tendo sido socorridos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A corporação mobilizou para o local quatro elementos e duas ambulâncias.
