Colisão entre carro e mota provoca um ferido no Funchal

Um motociclista ficou ferido, esta manhã, por volta das 9 horas, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, nas imediações da Rua das Maravilhas, no Funchal.

A vítima de 29 anos e do sexo masculino queixava-se de dores na zona lombar e foi socorrida por uma equipa médica dos Bombeiros Sapadores do Funchal que a transportaram para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

