Secretário da Economia pede intervenção da República para resolver abastecimento da Região

José Manuel Rodrigues pediu, hoje, uma intervenção do Governo da República, nomeadamente do Ministério das Infraestruturas e Habitação, para resolver o abastecimento da Região. O secretário regional da Economia explica que, no porto de Leixões, estão a acumular-se contentores devido a uma mudança de sistema informático, que levou a que o concessionário da operação portuária (TLC) fechasse as portas à entrada de novos contentores, por falta de espaço.

“É inaceitável o que se está a passar no porto de Leixões com a retenção da carga para a Madeira que põe em causa o abastecimento de bens essenciais e de mercadorias nesta altura do ano”, afirma o governante, que entende que “o Governo Central deve intervir rapidamente para desbloquear esta situação que é altamente lesiva da economia regional e que prejudica a vida das empresas e das famílias”.

O Terminal de Contentores de Leixões (TLC) emitiu um comunicado onde pode ler-se que “face à situação complexa actualmente verificada no Terminal de Contentores de Leixões (TCL), decorrente do acumular de contentores de importação em parque, já há vários dias, sem que seja recepcionada a sua autorização de saída pelo TCL / Yilport Leixões, e na sequência da entrada em vigor do sistema SiMTeM neste Porto e de várias disfunções e dificuldades em processar as autorizações de saída por parte de todos os intervenientes no processo de desalfandegamento, vimos por este meio informar que nos vimos compelidos a interromper a recepção de contentores de exportação a partir de 23 de Dezembro de 2025”.

Segundo José Manuel Rodrigues, esta decisão põe em causa o normal abastecimento da Madeira, em especial nesta época natalícia. Por isso o Secretário Regional da Economia apela aos esforços de todas as partes, serviços alfandegários e Governo da República, para que sejam rapidamente encontradas soluções, que acelerem o despacho dos contentores no porto de Leixões, de modo a não prejudicar o normal abastecimento das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.