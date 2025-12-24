Madeira celebra a véspera de Natal com iniciativas em vários concelhos

A noite da véspera de Natal será vivida com particular intensidade um pouco por toda a Região, com um conjunto de iniciativas religiosas e culturais que convidam a população a celebrar esta data especial em comunidade.

Em Santa Cruz, a animação começa às 21 horas, na Praça Dr. João Abel de Freitas, com a tradicional chegada do Pai Natal, um momento especialmente pensado para as famílias e para os mais novos.

Já na Camacha, o Largo da Achada acolhe, a partir das 21 horas, a Noite de Natal da Camacha, uma iniciativa que conjuga convívio, tradição e espírito natalício. À meia-noite, realiza-se a Solene Missa do Galo, na Igreja Paroquial da Camacha, assinalando um dos momentos mais simbólicos da celebração do Natal cristão.

Em São Roque do Faial, a véspera de Natal é marcada pela Missa do Galo, integrada na tradicional Romagem de Natal, uma manifestação religiosa profundamente enraizada na vivência comunitária local.

Para além destas iniciativas, a Missa do Galo será celebrada em todas as paróquias da Região, à meia-noite, mantendo viva uma das mais antigas e significativas tradições do calendário religioso, que assinala o nascimento de Jesus Cristo e reúne fiéis num momento de reflexão, fé e partilha.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - CMF faz balanço da Noite do Mercado e da operação de limpeza, com a presença de Jorge Carvalho, na ponte do Mercado dos Lavradores

- 12h30 - Centro de Apoio ao Sem Abrigo Madeira (CASA) realiza Almoço de Natal, na Cantina Social do CASA, no Funchal

CURIOSIDADES:

- Dia de São Charbel;

- Este é o tricentésimo quinquagésimo nono dia do ano. Faltam sete dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1524 -- Morre, com 55 anos, em Cochin, na Índia, o navegador português Vasco da Gama, pioneiro do caminho marítimo para a Índia.

1768 -- D. José cria por alvará a Impressão Régia, também chamada Régia Oficina Tipográfica, só a partir de 1833 passou a ser definitivamente designada Imprensa Nacional.

1779 - D. Maria I cria a Academia Real das Sciências de Lisboa.

1814 - Os Estados Unidos e o Reino Unido assinam o Tratado de Ghent, na Bélgica, que põe termo à Guerra de 1812.

1865 -- Veteranos do antigo exército Confederado americano, derrotado na Guerra da Secessão, criam um clube privado, de natureza racista, com o nome de Ku Klux Klan, em Pulaski, no Tennessee.

1871 -- Estreia-se, no Cairo, Egipto, a ópera "Aida", de Giuseppe Verdi.

1900 -- Morre, com 56 anos, Luciano Baptista Cordeiro de Sousa, Luciano Cordeiro, professor, escritor, historiador, político e sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Geografia.

1901 -- É publicado o Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública do Governo de Ernesto Hintze Ribeiro.

1906 -- Transmissão do primeiro programa de rádio -- a leitura de um poema e a interpretação de uma obra para violino --, pelo canadiano Reginald Fessenden, no Massachusetts, Estados Unidos.

1920 -- O tenor Enrico Caruso canta pela última vez na ópera de Jacques Halevy, "La Juive", na Metropolitan Opera de Nova Iorque, Estados Unidos.

1924 - É proclamada a República da Albânia.

1931 - Sai o primeiro número do semanário O Benfica, órgão do Sport Lisboa e Benfica.

1942 -- Morre, aos 61 anos, assassinado em Argel, o administrador francês para o norte de África, almirante Jean Darlan.

1951 - Independência da Líbia, sob a direção de Idris I.

- Estreia da ópera do italiano Gian Carlo Menotti, "Amahl and the Night Visitors", composta para televisão, na cadeia norte-americana NBC.

1954 - O primeiro transplante humano é realizado no hospital Peter Bent Brigham em Boston, Estados Unidos. O médico cirurgião Joseph E. Murray, Prémio Nobel da Medicina em 1990, transplanta um rim entre irmãos gémeos.

1981 - O dirigente polaco pró-soviético Jaruzelski nega a prisão evidente de centenas de cidadãos desde a imposição da lei marcial no país.

1984 -- Atentado terrorista na estação de Bolonha, Itália, causa a morte de 15 pessoas e ferimentos em mais de 180.

- Morre, aos 61 anos, o ator norte-americano Peter Lawford.

1988 -- Começa o período de suspensão de emissões das cerca 700 rádios locais, no âmbito do processo de licenciamento que dá corpo à liberalização da rádio em Portugal.

1989 - A Frente Nacional de Salvação da Roménia comunica a tomada do poder, a queda de Nicolae Ceausescu, a instauração de um regime pluralista e a realização de eleições livres em abril de 1990.

- O homem forte do Panamá, general Manuel Noriega, pede asilo político na Embaixada do Vaticano, perante a invasão norte-americana.

1992 -- O Presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, indulta o antigo secretário da Defesa Caspar Weinberger e outras cinco figuras da administração Reagan, dos crimes cometidos no chamado escândalo Irão-Contras.

1995 - O líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) Yasser Arafat assiste às celebrações do Natal em Belém, três dias após a retirada das tropas israelitas da cidade da Cisjordânia.

1997 -- O terrorista venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, Carlos, o Chacal, é condenado a prisão perpétua pelo tribunal de Paris, França.

1999 -- O Papa João Paulo II abre a Porta Santa da Basílica de São Pedro do Vaticano e dá início ao Grande Jubileu da Igreja Católica do ano 2000.

2001 - As montanhas bávaras, no Sul da Alemanha, registam o recorde de frio com 45,9 graus negativos.

2003 - A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia entra na órbita de Marte.

2004 -- A Venezuela e a China chegam a acordo para o fornecimento de petróleo.

2006 - A Etiópia lança uma ofensiva militar na Somália contra as milícias islamitas que controlam Mogadíscio, a capital, e grande parte do sul do país. Os combates provocam centenas de mortos.

- A imprensa chilena divulga a carta póstuma, "Mensagem aos meus compatriotas", de Augusto Pinochet, em que o antigo ditador justifica o golpe militar que o levou ao poder em 1973 e lamenta os danos que provocou.

- Morre, com 99 anos, Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, compositor brasileiro. Fez parte da chamada "Década de Ouro" do Carnaval brasileiro, entre 1930 a 1940, compondo canções famosas como "As Pastorinhas", "Touradas em Madrid" e "Yes, Nós Temos Bananas".

2008 - O líder do grupo que desencadeou um golpe de estado na Guiné-Conacri, o capitão Moussa Dadis Camara, autoproclama-se o novo "Presidente da República" do país.

- Morre, com 78 anos, o dramaturgo e escritor britânico Harold Pinter, Prémio Nobel da Literatura em 2005, por ter "recuperado para o teatro os seus elementos básicos: um espaço fechado e um diálogo imprevisível, onde as pessoas estão à mercê umas das outras".

- Morre, aos 81 anos, o politólogo e professor norte-americano Samuel Phillips Huntington, autor do conhecido livro "Choque de Civilizações". Foi autor, coautor e editor de 17 obras e 90 artigos científicos sobre política norte-americana, democratização, política militar, estratégia e ainda sobre política de desenvolvimento.

2011 -- Morre, com 79 anos, Emídio Pinto, antigo ciclista, diretor desportivo e selecionador nacional, conhecido como "Velha Raposa".

- Morre, aos 108 anos, Johannes Heesters, o cantor de operetas de origem holandesa que fez carreira na Alemanha e considerado o artista em atividade mais velho do mundo.

2012 -- Morre, aos 90 anos, Jack Klugman, ator norte-americano conhecido pelo desempenho na série televisiva "The Odd Couple", original de "Sozinhos em casa".

- Morre, aos 89 anos, o ator norte-americano Charles Durning, entrou em filmes como "Tootsie", "A primeira página" e "Muppets -- o filme", e em 1991, ganhou um Globo de Ouro pelo desempenho de John "Honey Fitz" Fitzgerald no filme para televisão "The Kennedys of Massachusetts" e um Tony em 1990.

2016 -- Morre, com 68 anos, o músico inglês Rick Parfitt, guitarrista da banda britânica Status Quo.

- Morre, aos 95 anos, o espanhol Manuel Gil Parrondo y Rico, diretor artístico, vencedor de dois Óscares, pelo seu trabalho em "Patton" e "Nicholas and Alexandra".

2017 -- Morre, aos 68 anos, a canadiana Heather Menzies-Urich, atriz que ficou conhecida como uma das crianças da família Von Trapp no filme "Música no Coração" (1965).

2018 -- Morre, aos 76 anos, Joaquim Romero Magalhães, antigo comissário-geral da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses entre 1999 e 2002, e ex-secretário de Estado da Orientação Pedagógica em governos liderados por Mário Soares (1976-1978).

- Morre, aos 76 anos, Jozef Adamec, antigo avançado e treinador eslovaco, que disputou os Mundiais de futebol de 1962 e 1970, com as cores da ex-Checoslováquia.

2019 -- Morre, aos 72 anos, Allee Willis, letrista e compositora norte-americana, autora da letra "I'll Be There for You", dos Rembrandts, o tema do genérico da série televisiva "Friends".

2020 - A União Europeia e o Reino Unido chegam a um acordo comercial pós-'Brexit', anuncia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

2021 - Morre, com 84 anos, James Dee Crowe, músico de 'bluegrass' [música popular e tradicional norte-americana]. Em 1983, ganhou um Grammy pelo melhor desempenho instrumental 'country' com a canção "Fireball".

2022 -- Morre, aos 65 anos, Franco Frattini, político italiano, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros entre 2002 e 2004 e entre 2008 e 2011, nas duas ocasiões em governos de Sílvio Berlusconi, e presidente do Conselho de Estado de Itália.

2024 - As novas autoridades sírias anunciam terem chegado a um acordo para a dissolução de "todos os grupos armados", especificando que serão integrados no Ministério da Defesa.

