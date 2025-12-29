Populares denunciam acumulação de lixo na zona de Gaula

Alguns populares denunciaram ao DIÁRIO a acumulação de lixo na zona de Gaula, no concelho de Santa Cruz, alertando para contentores e caixotes cheios, bem como sacos de resíduos depositados no exterior após os dias de festa.

Ver Galeria Foto DR

Perante a situação, o DIÁRIO contactou a Câmara Municipal de Santa Cruz, que garantiu que a recolha de resíduos vai ser normalizada.

De acordo com a autarquia, a acumulação de lixo está relacionada com o período festivo do Natal, durante o qual os colaboradores estiveram de descanso.

A recolha foi retomada no sábado, dia 27 de Dezembro, mas não foi possível cumprir todos os percursos nesse dia.

No domingo, os trabalhadores tiveram folga, tendo regressado às funções esta segunda-feira.

A Câmara Municipal assegura que os serviços estão a ser regularizados e que a situação ficará resolvida com a normalização das recolhas nos próximos dias.