Ordem dos Engenheiros da Madeira promoveu iniciativa solidária 'Uma Ordem por Todos'

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promoveu ontem, 18 de Dezembro, mais uma edição da iniciativa solidária 'Uma Ordem por Todos', reafirmando o seu compromisso social e espírito de solidariedade junto da comunidade.

À semelhança dos anos anteriores, a acção teve como objectivo apoiar os rapazes em acolhimento residencial no Lar da Paz, em Água de Pena.