Ordem dos Engenheiros da Madeira promoveu iniciativa solidária 'Uma Ordem por Todos'
A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promoveu ontem, 18 de Dezembro, mais uma edição da iniciativa solidária 'Uma Ordem por Todos', reafirmando o seu compromisso social e espírito de solidariedade junto da comunidade.
À semelhança dos anos anteriores, a acção teve como objectivo apoiar os rapazes em acolhimento residencial no Lar da Paz, em Água de Pena.
Graças à generosa contribuição dos membros da Ordem, foi possível concretizar os presentes constantes na Lista de Desejos elaborada pelos jovens, proporcionando-lhes momentos de alegria e esperança nesta época festiva. O valor remanescente foi entregue à Instituição no sentido de promover obras de beneficiação, visando melhorar as condições destes jovens. De referir que o Lar da Paz tem vindo a mostrar, simpaticamente, em cada ano, o destino das verbas entregues pela Ordem, uma amabilidade que nos move e que nos exorta a fazer mais pela instituição. A participação dos engenheiros foi determinante para o sucesso da iniciativa, demonstrando, uma vez mais, que a engenharia também se constrói com valores humanos, solidariedade e responsabilidade social. A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros agradece a todos os que contribuíram para o êxito desta acção, bem como à equipa do Lar da Paz pela colaboração e pelo trabalho diário desenvolvido em prol dos jovens acolhidos. Região Madeira da Ordem dos Engenheiros