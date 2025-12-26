Jardim acelera campanha e lança Almirante ao contacto popular

A campanha da candidatura do Almirante Gouveia e Melo no Funchal ganhou novo fôlego com a intervenção directa de Alberto João Jardim, que regressou ao terreno num estilo marcadamente interventivo. O antigo presidente do Governo Regional assumiu protagonismo ao “empurrar” o Almirante Gouveia e Melo para o contacto directo com a população na muito concorrida Placa Central, quebrando o registo formal da visita.

Jardim não hesitou em arrastar o candidato presidencial para junto das pessoas presentes. “O povo estava aqui à sua espera”, disse, num gesto que rapidamente transformou o momento numa acção de campanha de rua.

Antes, Jardim afirmou que o objectivo passa por “meter este país na ordem”, defendendo que a política se encontra hoje dominada por “interesses e negócios”. O Almirante anuiu, declarando estar “totalmente de acordo”.

Num tom mais descontraído, Jardim aproveitou ainda para ironizar sobre a sua relação actual com a comunicação social, atribuindo à “velhice” uma postura mais calma. Jardim conduz a comitiva pela Placa Central atraindo muitas as atenções, deixando claro que continua a ser um dos principais catalisadores da dinâmica política madeirense.