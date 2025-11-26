Porto Santo confirma vencedores da edição de 2025 do CISET 4x4

O Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4 (CISET 4x4) atravessou, pela primeira vez, o Atlântico, no passado fim-de-semana, para disputar a sua final no Porto Santo.

A prova levou até à “ilha dourada” um total de 21 equipas, registando "uma adesão notável para uma final deslocada do continente", destaca a organização em comunicado de imprensa.

Além da competição principal de Trial 4x4, o evento levou também até à Ilha de Porto Santo um grupo de pilotos participantes no Troféu Super SSV para uma demonstração em pista, em estreia absoluta fora do continente. Uma demonstração especial de Quad, protagonizada pelo campeão nacional Luís Fernandes, abrilhantou o certame.

No plano desportivo, a final de Porto Santo confirmou os vencedores da edição de 2025 nas principais classes em disputa: Promoção, Proto e Super Proto.

Na classe Promoção, Luís Silva (#303, Team Bichos do Mato) mostrou supremacia ao vencer a classe com um desempenho consistente nas componentes técnica e de resistência, acumulando a pontuação máxima e deixando o segundo classificado a mais de 80 pontos.

Na categoria Proto, Rodrigo Santos (#131, RB Team) também brilhou ao alcançar a vitória total, somando 1.150 pontos possíveis e batendo Carlos Cunha (#1902, Team CATT Cerveira) por uma margem de 56 pontos.

Já a disputadíssima categoria Super Proto foi o ponto alto da competição, proporcionando um duelo renhido entre António Henriques (#101, Team Lucrofusão) e Carlos Pinto (#777, Team Alumibatista). Henriques acabou por se impor por apenas 7 pontos de diferença, num confronto taco-a-taco decidido nos derradeiros obstáculos.

Nas subclasses de motorização, António Henriques confirmou a sua supremacia ao conquistar também o troféu Super Proto Diesel, seguido por Cristiano Afonso (#423, Ziggaworks) e por Carlos Gomes (#23, Rafael & Gomes).

Por sua vez, Carlos Pinto assegurou o título em Super Proto Gasolina, impondo o seu crawler diante da concorrência, com Bruno Cameirão (#130, Team Cameirão 4x4) em segundo lugar e Duarte Pinto (#206, Team Alçado Direito) a fechar o pódio.

O CISET 4x4 Porto Santo foi organizado pela APTE - Associação Portuguesa Trial Extremo, sob a égide da FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, tendo o Sporting Clube de Porto Santo e o apoio do Município de Porto Santo, entre outros parceiros.

Top 3 Final por Categoria:

Promoção

Team Bichos do Mato – Luís Silva / Bruno Gomes – Nissan Patrol

NJ Team – Nuno Silva / Jorge Gonçalves – Nissan Patrol

Team Evolution – Ricardo Pereira / Alexandra Pereira – Land Rover

Proto

RB Team – Rodrigo Santos / Bernardo Monroy – Toyota BJ40

Team CATT Cerveira – Carlos Cunha / José Martins – Suzuki CATT

Team Revisauto – Emídio Bastos / Rafael Bastos – Land Rover Defender

Super Proto

Lucrofusão / XS5 – António Henriques / Miguel Costa – Proto XS5

Team Alumibatista – Carlos Pinto / Cristiano Sérgio – Crawler Cameirão

ZiggaWorks – Cristiano Afonso / Miguel Batista – Proto XS5

Super Proto Diesel

Lucrofusão / XS5 – António Henriques / Miguel Costa – Proto XS5

ZiggaWorks – Cristiano Afonso / Miguel Batista – Proto XS5

Rafael & Gomes – Carlos Gomes / Tiago Santos – Nissan Proto Diesel

Super Proto Gasolina