José Luís Carneiro visita Marcelo no hospital "pela relação pessoal e de amizade"

O secretário-geral do PS disse hoje que decidiu visitar Marcelo Rebelo de Sousa pela relação pessoal e de amizade que mantém com o chefe de Estado, que recupera no Hospital de São João a uma cirurgia a uma hérnia.

Lembrando que foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro recordou que fez todas as primeiras deslocações oficiais de Marcelo Rebelo de Sousa, visitas com "muitas horas de viagem, muitos momentos de convívio".

"E criou-se entre nós uma relação, antes do mais, pessoal, de amizade (...). Fundamentalmente [venho cá] pela relação pessoal, de estima, de amizade e depois também por uma relação política institucional", referiu, recordando visitas a Inglaterra e Espanha, em que o Presidente esteve com a rainha de Inglaterra e a antiga primeira-ministra Theresa May e aos reis de Espanha.

José Luís Carneiro chegou ao Hospital de São João, no Porto, cerca das 09:00, tendo sido recebido pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, bem como pela presidente do conselho de administração desta ULS, Maria João Baptista.

Na mão levava um presente, o livro "História Religiosa do Centro Histórico da Cidade do Porto" porque, disse Carneiro, o chefe de Estado é "um homem de cultura" e este "é um livro que fala sobre a história do Porto e sobre a forma como a cidade do Porto se organizou", uma iniciativa do padre Jardim Moreira.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota e ter-se-á sentido mal no aeroporto do Porto quando regressava a Lisboa.

Sujeito a uma cirurgia na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, onde permanece internado, Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta hoje de manhã, segundo a última atualização clínica feita por Maria João Baptista na terça-feira às 14:00.