"Que emprego está a ser criado", pergunta Luís Martins

O deputado do JPP Luís Martins fez a primeira pergunta a Miguel Albuquerque, referindo que o vencimento médio, na Região, era de 1.189 euros, enquanto a média nacional é de 1.303.

O número de desempregados baixou, reconhece, mas pergunta: "que emprego está a ser criado?"

O trabalho não qualificado aumento e trabalho qualificado baixou, um sinal de que a "qualidade do emprego" é menor.

Luís Martins aponta o risco de pobreza, elevado na Região, como um sinal de que o emprego criado não se traduz em condições de vida e aponta a precariedade que aumenta significativamente.