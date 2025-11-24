Carneiro elogia comunidade no Canadá e alerta para atrasos na nacionalidade

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou no domingo, em Montreal, que termina a visita ao Canadá com a convicção de que a comunidade portuguesa é "forte, integrada e influente".

"A imagem que levo da comunidade portuguesa é de ser uma comunidade muito forte, com muitas potencialidades no que respeita à economia, à vida das empresas e também à própria influência política nas mais importantes instituições quer de Toronto quer aqui em Montreal", declarou José Luís Carneiro no balanço feito à Lusa após a conclusão do programa.

A visita permitiu recolher preocupações que a comunidade espera ver tratadas pelo Governo português, sobretudo os atrasos nos processos de nacionalidade e nos assentos de registo civil.

"Há processos que demoram dois anos, apesar de a documentação já ter sido enviada pelos serviços consulares. Os portugueses querem saber a razão destes atrasos e se estão em vias de solução", afirmou.

Em declarações à Lusa, durante a visita ao Canadá, no final de outubro, o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, reconheceu que "há atrasos no Instituto dos Registos e Notariado", sobretudo em Lisboa, e adiantou que o Governo está a promover o recrutamento de 50 novos técnicos para acelerar a tramitação dos processos.

Carneiro destacou também que a presença de luso-eleitos em cargos federais e as responsabilidades que lhes são atribuídas demonstram "a plena integração e o respeito" conquistados pela comunidade no Canadá.

O secretário-geral do PS sublinhou igualmente o peso económico das empresas de origem portuguesa, sobretudo no setor da construção civil, afirmando que algumas "estão entre as maiores do país" e têm impacto significativo nas economias locais.

Durante a passagem por Toronto, referiu ainda a influência de dirigentes portugueses no sindicato Liuna Local 183, o maior da América do Norte.

"Ter vários dirigentes portugueses numa estrutura com esta dimensão é, por si só, a demonstração da força e da capacidade de liderança da nossa comunidade", frisou.

No plano social, José Luís Carneiro destacou o dinamismo das instituições portuguesas de apoio a idosos, pessoas com deficiência e iniciativas culturais, considerando que "são exemplos relevantes de solidariedade e organização comunitária".

Outra preocupação transmitida à comitiva do PS diz respeito às dificuldades enfrentadas por empresários da diáspora que pretendem investir em Portugal, devido ao excesso de burocracia e à falta de respostas estruturadas na administração pública.

O dirigente referiu também que recebeu queixas de emigrantes relativas ao acesso aos serviços de saúde quando se deslocam a Portugal.

"Há portugueses que mantêm património e pagam impostos no país, mas ainda encontram sinais de preconceito no acesso ao SNS", lamentou.

Entre as reivindicações apresentadas está ainda a necessidade de reforçar os meios humanos dos postos consulares e diplomáticos no Canadá, ponto mencionado "de forma repetida" em diversos encontros.

A comunidade destacou igualmente a importância de reforçar a coordenação do ensino da língua portuguesa no Canadá, sugerindo a contratação de docentes dedicados às várias províncias.

A deslocação de José Luís Carneiro decorreu entre 21 e 23 de novembro e incluiu visitas a instituições sociais, encontros com dirigentes associativos, luso-eleitos, responsáveis consulares, empresários e representantes comunitários em Toronto e Montreal.

Acompanhado por Paulo Pisco (adjunto para as Comunidades Portuguesas) e Vítor Silva (coordenador do partido para o círculo de Fora da Europa), o secretário-geral do PS encerrou a visita no domingo com uma conferência de imprensa na Casa dos Açores do Quebec, em Montreal, regressando a Lisboa esta segunda-feira para retomar os trabalhos na Assembleia da República.