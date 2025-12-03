"Como pode uma região rica produzir tanta pobreza", pergunta Miguel Castro

Miguel Castro fez a intervenção de abertura da sessão plenária de hoje, abordando o que deverá ser o debate do Orçamento Regional para 2026.

O líder do CH considera importante "olhar para a realidade dos que contribuem" para uma Região "rica", com um PIB elevado, mas onde continua a haver muitos pobres.

Uma Região com recorde de receitas fiscais, mas que continua a ter "trabalhadores que não conseguem pagar a casa", jovens que "não conseguem construir um projecto de vida".

"Como pode uma região rica produzir tanta pobreza", pergunta.

O OR2026, diz, "tem de devolver rendimento a quem trabalha", afirma o deputado do CH que apontou os problemas da habitação, saúde e transportes.