Miguel Baeza quer “ganhar os três pontos” com o Benfica

Miguel Baeza, médio espanhol que regressou à competição no jogo da Taça de Portugal diante do SC. Braga após mais de um ano afastado dos relvados devido e lesão, não tem dúvidas das dificuldades que o Nacional vai enfrentar no sábado diante do Benfica, jogo da 12.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 18h00, no Estádio da Madeira.

Contudo, mesmo perante o poderio do adversário, Baeza acredita que a vitória poderá ficar na Madeira. Pelo menos a equipa alvinegra vai trabalhar para isso.

“É mais um jogo importante, mas jogamos em casa, teremos o apoio dos nossos adeptos e vamos preparar a partida da melhor forma possível para ganhar os três pontos. O Benfica vai ter um jogo complicado, pois jogam as competições europeias e depois enfrentam-nos no fim-de-semana. Mas esperamos um Benfica de muito nível e que não vai facilitar nada. As equipas grandes, seja o Benfica, o Sporting, o FC Porto ou o SC. Braga, têm muita qualidade e um plantel muito grande. Jogue quem jogar, vai jogar bem. Esperamos, por isso, um jogo muito complicado.”