Capitania emite dois avisos para a orla costeira da Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta sexta-feira, dois avisos para a orla costeira da Madeira, devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Um dos avisos diz respeito a vento forte e o outro corresponde a mau tempo com vento de força 7, abrangendo todo o arquipélago.

Segundo a autoridade marítima, está previsto vento de força 7, entre 51 e 62 km/h, podendo soprar de qualquer direcção.

Paralelamente, o IPMA indica, para o período até às 18 horas de sábado, 22 de Novembro, o vento será "de Este/ Nordeste fresco a muito fresco (31 a 50 km/h), tornando-se forte (51 a 61 km/h) até ao início da manhã.

A ondulação deverá também intensificar-se, com ondas de 2,5 a 3,5 metros de quadrante Nordente na costa Norte e de 1,5 a 2,5 metros de quadrante Sul na costa Sul.

Face a este cenário, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores de embarcações que reforcem amarrações e mantenham vigilância apertada sobre barcos atracados ou fundeados, aconselhando igualmente a comunidade marítima e a população em geral a evitar passeios junto ao mar ou zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias, bem como a prática de pesca lúdica em locais sujeitos à forte rebentação, lembrando que, com condições deste tipo, ondas inesperadas podem alcançar áreas aparentemente seguras.