Capitania do Funchal cancela avisos de vento e mau tempo

Depois de receber do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a informação de que o estado do tempo tinha melhorado, a Capitania do Porto do Funchal cancelou os avisos de mau tempo e vento forte, que vigoraria até ao final da tarde deste sábado, 22 de Novembro.

Capitania emite dois avisos para a orla costeira da Madeira A Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta sexta-feira, dois avisos para a orla costeira da Madeira, devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", ressalva a Capitania em comunicado de imprensa.