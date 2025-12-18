Governo Regional avalia prejuízos provocados pelo mau tempo

O Governo Regional esteve reunido, hoje, e uma das decisões foi mandatar a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para, "além de dar continuidade ao levantamento dos prejuízos verificados e ao dimensionamento do respectivo impacto económico, desenvolver, caso haja necessidade, os procedimentos legais necessários à possível criação de um apoio financeiro extraordinário aos agricultores cujas culturas tenham sido mais ou menos severamente afectadas pelos efeitos da passagem da depressão “Emília”, mitigando a consequente perda de rendimento".

O Conselho do Governo Regional deverá aprovar o Regulamento que consignará o apoio financeiro extraordinário visado.

Foi decidido "adjudicar ao Banco Comercial Português, S.A., a contratação de empréstimo de curto prazo na modalidade de conta corrente, no montante de 50 milhões de euros". Um empréstimo que será gerido pela Secretaria Regional de Finanças.

O Governo Regional revogou os contratos de financiamento celebrados com a Atalaia Living Care – Cuidados de Saúde Integrados, Lda., e com a Ditassempre – Saúde, Lda e prorrogar o prazo de execução dos contratos com a Dilectus – Residências Assistidas, S.A., e com o Lar D’Ajuda – Lar e Centro Dia, Sociedade Unipessoal, Lda., para 30 de Junho de 2026.

O Governo Regional decidiu louvar a atleta madeirense, Susana Margarida Abreu de Sousa Santa Clara Gomes, o Clube Naval do Funchal e a Associação de Natação da Madeira, por conquistar o título de Campeã da Europa, na prova de 100 metros Mariposa, a medalha de prata nas provas de 100 metros estilos e 50 metros mariposa e a medalha de bronze, na prova de 50 metros livres, no Campeonato da Europa de Masters, na modalidade de natação.