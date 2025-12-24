Agentes de proteção civil trocam conforto do lar e da família pela missão de servir
𝗠𝗲𝗻𝘀𝗮𝗴𝗲𝗺 𝗱𝗼 p𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗼 Serviço Regional de Protecção Civil lembra aqueles que trabalham nestes dias para que todos celebrem o Natal em Paz
Num emotivo vídeo, as famílias dos agentes de Proteção Civil deixam também o seu testemunho
O presidente e comandante do Serviço Regional de Proteção Civil recorreu também às redes sociais para deixar uma mensagem de Natal aos madeirenses.
Richard Marques manifesta a sua gratidão e realça a dedicação dos agentes de proteção civil, que, nestes dias, "trocam o conforto do lar, da família, pela missão de servir" para que "possamos celebrar em Paz".
Esposas, namoradas e filhos deixam também o seu testemunho num emotivo vídeo: