16 alunos da Região distinguidos com Bolsas de Mérito

Dezasseis alunos da Região foram distinguidos este ano com as Bolsas de Mérito relativas ao ano lectivo de 2024/2025, numa iniciativa que visa reconhecer o elevado aproveitamento escolar e incentivar a continuidade do percurso académico.

O destaque vai para Vítor Manuel Gonçalves Fernandes, da Escola Secundária Francisco Franco, que obteve a nota de candidatura mais elevada, 196,5 valores, ingressando no curso de Gestão da Universidade da Madeira.

Na área da Saúde, a nota mais alta pertenceu a Letícia Martins Pereira, também da Francisco Franco, que optou pelo Ciclo Básico de Medicina na mesma universidade.

Entre os premiados estão alunos de várias escolas da Região, incluindo a Escola Secundária Jaime Moniz, a Escola Complementar do Til (APEL), e escolas básicas e secundárias de Machico e Ponta do Sol, evidenciando o mérito distribuído por diferentes instituições de ensino.

Os prémios monetários variam de acordo com a classificação: 1.º prémio de 1.000 euros, 2.º prémio de 800 euros e 3.º prémio de 600 euros, com o objectivo de apoiar financeiramente os estudantes e reconhecer o esforço demonstrado ao longo do Ensino Secundário, estimulando-os a continuar a destacar-se nos cursos superiores, tanto na Universidade da Madeira como em instituições do continente, como Lisboa, Porto e Coimbra.

A cerimónia de entrega dos prémios foi presidida por Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que não pôde estar presente.