Homem condenado à morte na China por assassinar os dois filhos menores com pesticida

Um tribunal da província chinesa de Guizhou condenou hoje à pena de morte um homem acusado de matar intencionalmente os dois filhos menores, envenenando-os com pesticida, após um conflito conjugal.

Segundo o tribunal da cidade de Zunyi, o condenado, identificado como Liu Zhongjie, induziu os filhos, de 10 e 7 anos, a ingerirem um pesticida agrícola, substância tóxica comum nas zonas rurais chinesas.

A sentença determinou que, após a ingestão, o homem não prestou qualquer assistência nem procurou ajuda médica, o que levou à morte das crianças.

O tribunal concluiu que o arguido agiu de forma deliberada, explorando a relação de confiança e dependência típica da idade das vítimas.

A motivação do crime está associada a uma disputa conjugal, que, segundo o acórdão, Liu "não soube gerir adequadamente", embora o documento judicial não forneça mais detalhes sobre o contexto familiar.

A decisão classificou o crime como um caso "extremamente grave" de homicídio intencional, sublinhando a gravidade do método utilizado e a omissão de qualquer tentativa de salvamento.