Três alunos distinguidos nos Prémios de Mérito da Ordem dos Engenheiros
Três alunos das escolas da Região, que obtiveram as melhores notas de candidatura em cursos de Engenharia, vão receber os Prémios de Mérito da Ordem dos Engenheiros. A cerimónia realiza-se na segunda-feira, 22 de dezembro, pelas 11h30, na sede da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros.
Esta é uma forma de valorizar o talento e a excelência académica dos futuros profissionais do sector. "A iniciativa resulta de uma parceria entre a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, entidade responsável pela recepção e ordenação final das candidaturas", aponta nota à imprensa.
Os estudantes distinguidos receberão prémios no valor de 1.000 euris, 750 euros e 500 euros, numa cerimónia presidida pela presidente da RMOE, Beatriz Jardim, e que contará com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.