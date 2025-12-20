Médicos denunciam falta de testes rápidos nas urgências

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 20 de Dezembro, dá conta que o SESARAM atribui ruptura a atraso no transporte e fala de “situação pontual”.

Fique a saber que os medicamentos para tratamento oncológico voltam a falhar e que a Autoridade de Saúde volta a recomendar uso de máscaras nos vários serviços e activa planos de contingência face à gripe e covid-19.

‘Jackpot’ fiscal nas bombas de gasolina

Apesar da subida no ISP, preços dos combustíveis vão descer na segunda-feira.

Descubra que há quatro milhões para apoiar empresas nos custos de transporte.

Oposição requer audições de governantes sobre Subsídio de Mobilidade, também para ler nesta edição.

Destaque ainda para: Tradição da ‘Festa’ e design de Nini de mãos dadas no Savoy Palace.

