Como tratar do lixo produzido no Natal

Entre papéis de embrulho, restos de comida, decorações antigas e já não desejadas, é grande o volume de lixo acumulado nesta época de Natal e passagem do ano. Uma época de maior consumo, onde devem ser postas em prática acções de reciclagem e reutilização.

A DECOProteste elaborou um conjunto de sugestões para contrabalançar o impacto desta quadra festiva, no que a resíduos diz respeito. “Cada pessoa pode fazer a diferença”, se seguir estas recomendações que vão da reutilização à reciclagem.

Árvore de Natal

As árvores de Natal de plástico são reutilizáveis, mas não recicláveis. No caso de se querer desfazer dela, a árvores pode ser doada, ou, se não estiver em bom estado, colocada no lixo indiferenciado. “Em vez de comprar uma árvore de Natal nova, procure ideias originais. Pode fazer uma utilizando apenas luzes, livros ou outros materiais”, sugere a DECO.

Comida da ceia/almoço

Raro o caso será aquele em que não sobra comida nas refeições de Natal. O ideal é, sempre que possível, tentar aproveitar os alimentos na concepção de novos pratos, nos dias seguintes. Se tiver um compostor em casa, os restos de alimentos podem ser aproveitados para fazer adubo orgânico.

Os óleos alimentares usados para cozinhar os fritos de Natal devem ser encaminhados para destinos adequados, como os oleões, pois podem ser valorizados em produtos como biodiesel e sabão.

Caixas e garrafas

Mas não somente de comida se faz o lixo numa cozinha. As caixas de cartão com muita gordura e os guardanapos de papel devem ser colocados no lixo comum. Já os pacotes de plástico de alimentos, os sacos de plástico, as latas de bebidas, conservas e os pacotes de alimentos líquidos devem ser depositados no ecoponto amarelo. O mesmo para as garrafas e garrafões de plástico.

“Este Natal, opte pela loiça reutilizável”, urge a DECO, para lembrar que a loiça de plástico não pode ser reciclada, e deve ser colocada no lixo comum. Já as embalagens de take-away, desde que sejam de alumínio ou plástico, devem ser colocadas no ecoponto amarelo.

Loiça partida

Numa mesa com muitos lugares, e numa cozinha com muito movimento, é natural que se possa partir alguma peça. Se o vidro não fizer parte de uma embalagem e se se tratar de copos, pratos, chávenas ou canecas, por exemplo, não deve colocar no ecoponto verde, pois poderá inviabilizar a reciclagem de todo o restante vidro. Estes resíduos de loiça devem ser colocados no lixo indiferenciado. No ecoponto verde, colocam-se as garrafas, os frascos e os boiões de vidro, caso não seja possível reutilizá-los.

Rolhas

Já quanto às rolhas de cortiça, também elas podem ter um destino mais adequado do que o lixo comum. Através do projecto Green Cork, podem ser entregues no balcão de Apoio ao Cliente em todas as lojas Continente. As rolhas podem, também, ser utilizadas para criar projectos em casa, como decorações para a árvore de Natal.

Sacos e embrulhos

O papel de embrulho se for brilhante ou reluzente, provavelmente significa que tem um tratamento que impossibilita a reciclagem. Estes materiais devem ser colocados no lixo indiferenciado. Se for um papel normal, deve ser colocado no ecoponto azul. Para evitar o papel não reciclável, este ano inove e utilize, por exemplo, jornais antigos para fazer embrulhos personalizados.

As brochuras de instruções de montagem ou de utilização de equipamentos, os cartões de Natal, as caixas de jogos, as embalagens de presentes e as revistas, os jornais e os catálogos de prendas devem ser colocados no ecoponto azul, destinado ao papel e ao cartão.

As embalagens de plástico de brinquedos devem ser colocadas no ecoponto amarelo. Caso sejam de cartão e tenham uma janela em plástico, devem separar-se estes dois materiais e colocá-los, respectivamente, no ecoponto azul e amarelo. Se não conseguir separá-los, deve colocar a embalagem no ecoponto do material predominante.

Brinquedos e pilhas

Qual é o brinquedo que não funciona a pilhas? As pilhas sem energia devem ser colocadas nos contentores específicos disponíveis nos hiper e supermercados, retalhistas e outras entidades. Por outras, deve optar-se sempre por pilhas recarregáveis, que duram mais tempo.

Quanto a brinquedos mais antigos que já não são usados, procure associações de cariz social que os possam aceitar. Caso estejam danificados, deve colocá-los num local de deposição de resíduos eléctricos e electrónicos (Electrão ou Depositrão). Se não tiverem pilhas ou bateria, devem ser colocados no lixo indiferenciado.