Atropelamento provoca um ferido no Porto da Cruz

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h30, para prestar socorro a uma mulher com cerca de 80 anos, vítima de atropelamento na zona da Maiata de Baixo, no Porto da Cruz.

Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava um ferimento na cabeça e recebeu assistência no local por parte dos bombeiros, sendo posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.